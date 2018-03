Le grand retour du crooner made in France avec France Bleu ! Après 20 ans de carrière et plus de 5 millions de d'albums vendus, il nous présente son tout nouveau spectacle Rock & Swing.

Prêts pour le Rock and Swing ?

« Quand on fusionne le rock d’Elvis Presley avec le swing de Saint-Germain-des-Prés, on obtient un style, un son, une danse : c’est le lindy hop … »

Préparez-vous au rythme de cet album : 50% rock, 50% swing et 100% dansant, qui célèbre l’amour, la fureur de vivre et le grand retour du lindy hop !

« .. Et si l’existence était une danse ? » Dany Brillant

Une tournée France Bleu

TOURNÉE DANY BRILLANT © Radio France