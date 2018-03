Dans le cadre de son concert de ce soir au Seven Casino, France Bleu Lorraine a la chance de recevoir dans ses locaux DAVID HALLYDAY !! Interview exclusive et toutes dernières places à gagner toute la journée.

David Hallyday dans nos studios ce soir !

Retrouvez l'artiste au micro de Damien Colombo ce soir, entre 17h30 et 18h00 pour une interview exclusive !!

Concert complet...sauf pour France Bleu Lorraine

En concert ce soir à 20h30 au Seven Casino d'Amnéville dans le cadre de sa tournée "Le Temps d'un concert". Un concert complet...sauf pour votre radio en Moselle qui vous offre les toutes dernières places tout au long de la journée !

Après 6 ans d’absence, David Hallyday revient avec un nouvel album intitulé “Le temps d’une vie”.

Entièrement en français, enregistré à Londres, coréalisé avec Dimitri Tikovoï (Placebo, The Horrors...), et avec Arno Santamaria et Lou à la plume, le disque se veut profondément pop rock, se joue des codes, des habitudes, transperce les genres et les degrés. Cet album assume une pop de combat, où sonorités électroniques, rythmes urbains, accords mineurs et esprit rock pactisent le temps de dix chansons fières, habitées, mélancoliques et puissantes.

(Source : Universal Music)