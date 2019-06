De la musique au profit de la solidarité à Marseille

France Bleu Provence est partenaire de la Soirée Musicale Caritative au profit de la Croix-Rouge Marseille. Samedi 22 juin de 18h30 à 23h Parc Bagatelle Marseille 8éme

Le Collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité – Le CALMS organise en partenariat avec la Croix-Rouge et la mairie 6/8 de Marseille une grande soirée musicale au profit de la Croix-Rouge Marseille pour soutenir ses actions.

Une belle soirée musicale organisée par le CALMS pour tous !

La fine fleur du monde lyrique et de la musique marseillaise se mobilise pour un concert unique placé sous le signe de la fraternité et de la solidarité.

En première partie : "Marseille les amours " Un spectacle musical déjanté avec les célèbres chansons et opérettes marseillaises de Vincent Scotto et Alibert.

Avec le ténor Jean-Christophe Born, la soprano Géraldine Jeannot et l’accordéoniste Lydie Périchoux.

Une soirée magique sous les étoiles idéale pour découvrir l’opéra.

Deuxieme partie de soirée, un grand concert d'opéra avec la soprano Jennifer Michel, la mezzo-soprano Valentine Lermercier, le baryton Mikhael Piccone, les 30 enfants des petits chanteurs de la Major dirigés par Rémy Littolff et Fabienne Di Landro de l’opéra de Marseille au piano.

Au programme : Carmen de Bizet, La flûte enchantée de Mozart, La traviata de Verdi, Le Barbier de Seville de Rossini…

Ouverture à 18h30 – Restauration sur place, Pique-nique possible, FoodTruck, Buvette