De la musique classique pour des poules enchantées

Thomas Simomin est exploitant agricole bio à Laître-sous-Amance près de Nancy. Il offre tous les jours à ses 4.000 poules, des concerts de musique classique. Une méthode qui a pour but d’habituer les gallinacés aux bruits.

De la musique classique, voilà l’anti-stress des 4.000 poules de Thomas Simonin dans son hangar agricole de Laître-sous-Amance. Résultat : moins de stress et une qualité d’œufs reconnue. Quand le jeune agriculteur s’est installé il y a près de deux ans, son ambition était de mettre dans les meilleures conditions ses pondeuses. Outre une alimentation bio, une liberté au grand air sur 20 hectares, la musique est devenue une évidence :

Au départ, c’est une idée de ma mère. Clairement c’est une réussite, les poules sont tranquilles. Quand on entre dans le hangar, on n’assiste pas à des envolées. Elles pondent bien et j’ai très peu de mortalités. Le but est de créer une ambiance générale correcte pour qu’elles soient le mieux possible.»

Du classique et rien d'autre

Du même âge, toutes les poules se connaissent et viennent d’un seul et même élevage alsacien. Ce qui explique cette solidarité qui s’est manifestée quand Thomas Simonin a décidé de changer la programmation musicale. Des Chansons pop rock sont alors diffusées pour les 4.000 habitantes de la ferme «Picorette et compagnie». La sentence est sans appel : agacement et stress. Le maître des lieux n’a pas eu d’autres choix que d’écouter les revendications aiguës des Gallinacées. Ce sera de la musique classique et c'est tout.

