Plage de Saint-Cyprien - Lecci en Corse du Sud

L’association « De Pages en Plages », la Librairie Le Verbe du Soleil et la Mairie de Lecci organisent pour la deuxième année consécutive, surla plage de saint-Cyprien, le salon du livre De Pages en Plages !

Fort de sa première édition, le festival promet de beaux moments empreints de convivialité, d'échanges entre auteurs et lecteurs et de partage : autour de séances de dédicaces, de conférences, de petits déjeuners ou d'apéros littéraires.

Cette année, de nombreuses autres activités seront proposées aux visiteurs :

- un atelier Manga,

- des lectures de contes pour les plus petits,

- diverses activités « jeux de lettres »

Le cadre idyllique des plages de et la bonne humeur des organisateurs permettront de créer une atmosphère agréable et détendue. L’espace dédié – au bord de l’eau et les pieds dans le sable – donne au festival une belle visibilité.