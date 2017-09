Découvrez avec France Bleu les recettes des Chefs de la Fête de la Gastronomie 2017 !

Découvrez avec France Bleu les recettes des Chefs à l’occasion de La Fête de la Gastronomie, qui se déroulera les 22, 23 et 24 septembre à l'initiative du Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique.

Depuis 2011, ce grand rendez-vous populaire permet aux professionnels de partager leurs talents et leurs savoir-faire, de sensibiliser au choix des produits et à la diversité des terroirs français. Banquets, dégustations, pique-niques, ateliers, conférences… Il y en a pour tous les goûts, partout en France et à l’étranger ! Partie intégrante de notre patrimoine culturel et de notre identité, la gastronomie est vivante. Elle participe au dynamisme économique de nos régions et au rayonnement de la France à l'international.

En 2017, la fête de la gastronomie "au cœur du produit" !

Des recettes concoctées pour l'occasion !

Cette année, de nombreux chefs venant de toute la France vous proposent une recette avec des plats créés spécialement pour la Fête de la Gastronomie. Des recettes à reproduire facilement chez vous.

Retrouvez prochainement avec France Bleu les événements organisés près de chez vous les 23, 24 et 25 septembre prochains.