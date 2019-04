Découvrez EN VIDEOS Les expressions mosellanes de Julien Strelzyk

Vous connaissez déjà les livres de Julien Strelzyk et Loris Romano, "Les expressions mosellanes illustrées" ? France Bleu Lorraine et Julien vous les présentent en vidéos. Tranche de rire !

Metz, France

Vous êtes né(e) en Moselle et les expressions mosellanes vous ont bercé(e) depuis votre tendre enfance ? Vous avez quitté la Moselle et vous êtes incompris quand il vous arrive de les utiliser ? Vous avez emménagé récemment en Moselle ? Vous avez de la famille ou des amis mosellans et parfois, vous ne les comprenez pas ? Vous faites du tourisme dans la région et les découvrez avec étonnement ?

France Bleu Lorraine vous a fait découvrir les livres de Julien Strelzyk (comédien humoriste) et Loris Romano (photographe) sur les expressions mosellanes. Maintenant c'est en vidéos que Julien nous les présente, avec la complicité notre équipe technique.

Le mot "Schneck"

Un schneck en Moselle c'est un escargot, ou un escargot... le pain au raisin et une schneck, c'est ...

Le mot "Spatz"

Le spatz en Moselle c'est un petit moineau et c'est aussi la ...

Les expressions du football

Beugner, spitz, routscher, oh ye, oh leck... le langage du foot en Moselle !

L'expression "Entre midi"

Entre midi et deux en Moselle c'est entre midi. C'est plus court ! Mais elle nous vient d'où cette expression ?

Le verbe "Voir"

On voit beaucoup mieux que les autres en Moselle ! Arrête voir, donne le voir, allume voir, répond voir, dis moi voir, demande lui voir...