Découvrez l'affiche de l'École Buissonnière, le nouveau film de Nicolas Vanier

Le nouveau film de Nicolas Vanier, L'Ecole buissonnière, avec notamment François Cluzet, sortira le 11 octobre prochain, en voici en avant-première et en exclusivité pour vous l'affiche !

Après Belle et Sébastien, Nicolas Vanier continue d''explorer avec bonheur le monde de l'enfance et de la découverte de la nature. Dans L'Ecole buissonnière, son nouveau film à découvrir au cinéma le 11 octobre, il nous emmène en Sologne, sur les pas de Paul (le jeune Jean Scandel, une révélation dans le film), un jeune orphelin confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine (Valérie Karsenti) et à son mari, Borel (Eric Elmosnino), le garde-chasse d'un grand domaine. Grâce surtout à Totoche (François Cluzet), un braconnier, Paul va faire l'apprentissage de la vie, de la nature et de ses secrets.

L'affiche du film