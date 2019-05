Découvrez l'univers de Kévin Chomat en concert, 2 invitations à gagner!

Kevin Chomat, auteur-compositeur interprète, mêle passion et sincérité en écrivant des textes profonds sur les différents combats de la vie.

Kevin est né le 19 octobre 1994 à Saint-Etienne et passionné de musique et de chant depuis son plus jeune âge.

À ses 10 ans, ses parents lui offrent une place de concert pour aller voir Alizée et, surpris par le côté rock du live, il leur annonce : “Je veux être batteur !”.

Il commence donc à prendre des cours de batterie puis viendra l’envie de maîtriser le piano afin de composer. Il finira par prendre des cours de chant à l’âge de 15 ans.

C'est en 2018 qu'il sort son titre Petite fée :

Cette chanson lui fera remporter le vote des internautes dans le cadre des Révélations France Bleu St-Etienne Loire. Il sera donc finaliste et vivra une de ses plus belles expériences musicales lors d’un live TV sur France 3 et d’un live radio sur France Bleu St-Etienne Loire.

Venez découvrir cet artiste en toute intimité le Samedi 18 Mai à 20h30 à l’Échappé de Veauche, votre radio vous offre vos deux entrées!

