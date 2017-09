Découvrez La Revue Impériale au Royal à Metz avec France Bleu Lorraine

Venez vivre et découvrir un spectacle de Music Hall rappelant les Années Folles dans le cadre prestigieux du Royal à Metz. La "Revue impériale" , une création unique mêlant chorégraphie, arts numériques et music-hall à voir dès le 30 septembre.

Un lieu chargé d'histoire

Initialement Hôtel des Arts et Métiers de Metz en 1909 avant de s'assombrir et de laisser place à un complexe cinématographique familial puis érotique dans les années 1960, Le Royal fait désormais figure de grand lieu de la scène culturelle et festive messine. Un véritable monument d'architecture dans le style Renaissance, classé Monument Historique en 2002 qui abritera dès le 30 septembre prochain un spectacle de Music Hall inédit.

Un spectacle Royal

"La Revue Impériale" nous plonge dans les Années Folles, avec de magnifiques danseuses qui évoluent sur des rythmes langoureux au travers de 14 tableaux pour un show hors du temps et des codes. Une création chorégraphique époustouflante mise en valeur par des lumières, des vidéos 3D et pas moins de 14 costumes haute-couture, eux aussi, uniques.

Ecoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos places

Des formules dîner-spectacle

Profitez du spectacle tout en vous délectant d'un dîner étoilé proposé par le Chef - non moins étoilé -Christophe Duffossé en réservant dès maintenant votre formule Dîner-Spectacle en cliquant ici.

La revue peut également se déguster seule avec soirée dansante les samedis 30 septembre, 7 et 21 octobre.

A (ré)écouter :