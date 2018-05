France Bleu Belfort Montbéliard vous donne rendez-vous au château de Villersexel dans "Gourmandises au château" pour un marché musical et gourmand

Le château de Villersexel vous ouvre ses portes les 26 et 27 mai pour un marché musical et gourmand.

Lors de ce week-end, de nombreux exposants seront présents. Vous pourrez vous procurer des produits régionaux, des replants pour le potager, des fleurs et rencontrer des artistes du fer et du bois, des peintres....

De nombreuses animations auront lieu. Vous pourrez faire des balades à vélo électrique, des visites guidées du château.. Un bar à sirop sera présent et des balades en calèche, des courses de sac à patates et un manège enchanté raviront petits et grand

une brasserie éphémère, un bar à vins bio, des bières artisanales et un espace restauration seront également à votre disposition

De nombreux concerts sont prévus tout au long de ces 2 journées

Écoutez sur France Bleu Belfort Montbéliard les différentes interviews qui seront diffusées