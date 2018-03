Assistez à "L'AïoLive Le Concert", l'émission musicale de Nathalie Coursac, en direct du Théâtre Le Petit Duc à Aix-en-Provence le mercredi 11 avril de 20h à 21h. A l'affiche : le duo Alcaz. Gagnez vos invitations et faites partie du public !

Alcaz est un duo, lieu de rencontre magique, d'une femme et d'un homme, d'une princesse d'argile Vyvian Cayol et d'un chat botté Jean-Yves Lievaux. Ce couple à la ville comme à la scène, est le merveilleux fruit de la maturité après plusieurs vies vécues par l'une et l'autre... Mélange de simplicité, d’audace, d’humour, Alcaz est pour eux l’espace où la personnalité de l’un, ses combats, ses doutes et espoirs se mêlent et s’unissent, aux influences, aux convictions et aux sentiments de l’autre.

De Marseille, leur port d’attache, partout sur la terre où les vents les portent, ils chantent leur répertoire original qui nous parle de rêves, d’amants et d’humanité.

