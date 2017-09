Découvrez le making-of de cette incroyable photo

Voici l'histoire d'une des plus belles photos jamais prise d'Utah Beach, elle est signée Jérôme Houyvet.

Quoi de plus beau que les paysages de la Manche ? Nous sommes bien d'accord ! Extraite du dernier livre de Jérôme Houyvet, "Vol au dessus de la presqu'île du cotentin" aux éditions Big Red One, cette photo d'Utah Beach est juste extraordinaire. Alors plongez vous dans cette image, et écoutez son auteur vous raconter comment il l'a prise...