Découvrez les origines médiévales de la Sant Jordi, la fête des amoureux catalans

La Sant Jordi est une des fêtes les plus importantes en Catalogne. Depuis plus d'un siècle, on s'offre des roses et des livres. Mais quelles sont les origines de cette fête des amoureux ?

Perpignan, France

En Catalogne depuis plus d'un siècle, la Sant Jordi fait le bonheur des libraires et des fleuristes. Chaque année le 23 Avril, plus d'un million et demi de livres sont vendus et plus de 6 millions de roses sont offertes. Mais d'où vient cette belle tradition qui a fait de la Sant-Jordi la fête des amoureux catalan ?

D'où vient la tradition de la Sant-Jordi ? Copier

Marie Costa, auteur de "Découvrir le Pays catalan, son histoire, son patrimoine" remonte aux sources de la légende de Saint-Georges.