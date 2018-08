La famille Estrela

Marie, Théo, Victor et Claire Estrela

Claire Estrela

Claire vient de passer seize ans en Afrique, où elle a travaillé comme infirmière humanitaire en élevant seule son fils, Théo. À son retour à Montpellier, elle doit mobiliser toute son énergie pour échapper au piège qui lui est tendu. Il lui faut réparer sa relation avec son fils Théo, mise à mal par la révélation des nombreux secrets qu’elle lui avait jusqu’alors cachés. Entre quête de vérité et passions amoureuses, sa route ne sera pas un long fleuve tranquille.

Théo Estrela

Fils de Claire, son identité est remise en question dès son arrivée à Montpellier, Théo se découvre une famille dont il ignorait tout…

La famille Bastide

Arthur, Alice, Julien et Manon Bastide

Julien Bastide

Julien a construit une vie de famille avec Alice et leur jumeaux Manon et Arthur.

Il travaille dans le fonds d’investissement fondé par sa mère Elisabeth. Cependant, sans qu’il se l’avoue, cet ingénieur de formation sent un manque au fond de lui. Il a l’impression d’être prisonnier d’une certaine routine surtout depuis le retour de Claire qui le ramène à son passé.

Manu Léoni

Élevé dans l'un des quartiers les plus durs de la région parisienne, Manu s’en est sorti alors que beaucoup de ses amis d’enfance sombraient dans la délinquance. Devenu capitaine de police, il s’est forgé un caractère dur et souvent indéchiffrable. Père d'une petite fille, partie vivre avec sa mère à Madrid il parle peu de son passé. Opiniâtre et instinctif, il lui arrive de tenir tête à sa hiérarchie. Sa rencontre avec Claire changera-t-elle la donne ?