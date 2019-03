Découvrez Nuremberg au départ de Lyon avec France Bleu Drôme Ardèche

France Bleu Drôme Ardèche vous invite à découvrir Nuremberg, la 2ème ville de Bavière, qui regorge de trésors architecturaux, de musées, de festivals, de salons, de spécialités gourmandes

Château de Nuremberg illuminé

France Bleu Drôme Ardèche, en partenariat avec l'office national Allemand du tourisme, vous offre votre séjour pour 2 à Nuremberg avec vols A/R Lyon-Nuremberg (1 vol quotidien avec Air France depuis Lyon Saint-Exupéry), accès salon lounge VIP à l'aéroport de Nuremberg, 3 nuits avec petits déjeuners en chambre double dans un hotel 4*, un diner Bratwurstessen en tête à tête (autour des spécialités de la région), vos pass Nuremberg pour bénéficier de tarif réduit sur de nombreuses visites

Nuremberg

Nuremberg, ville dont la fréquentation touristique ne cesse de croître d'année en année. C'est la ville du grand procès d'après guerre en 1945 (Un mémorial permet de comprendre cette page de l'histoire) mais cette métropole d'un demi-million d'habitants regorge de musées comme le plus grand musée d'histoire et de culture Germanique, le plus vieux musée des transports au monde. Les vieux quartiers avec leurs façades à colombages sont un lieu de flâneries où vous vous arrêterez déguster le pain d'épices sans farine, une des fiertés de Nuremberg, tout comme les saucisses grillées. Ne manquez pas non plus l'exceptionnel château médiéval.

Musée histoire Nuremberg

Pour jouer, écoutez attentivement France Bleu Drôme Ardèche entre le lundi 25 mars 6H et le vendredi 29 mars 17H30. Chaque jour à 4 reprises, nous vous inviterons à nous appeler au 04.75.40.10.10. Il faudra faire vite car seuls les 3 plus rapides parmi vous seront retenus et inscrits pour le grand tirage qui se déroulera en direct vendredi 29 mars 2019 un peu avant 18H. Si vous êtes la personne sélectionnée, nous vous appelons et vous devez répondre avant la fin de la 4ème sonnerie. Si ce n'est pas le cas, nous procèderons à un nouveau tirage.

