Défiez la Dune et remportez une croisière dans le port de la Lune à bord du Marco Polo !

Jouez à « Objectif : Dune ! », tous les jours entre 11h et 11h30 et gagnez une magnifique croisière pour 10 personnes sur la Garonne ! (*)

Au programme : une visite commentée du port de la Lune classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, passages sous le Pont Chaban-Delmas, puis devant la Cité du Vin, sous le pont d'aquitaine, suivi d’une visite de la zone portuaire de Bassens (avec le Stade Matmut Atlantique à bâbord et le croiseur Colbert en cours de démantèlement à tribord).

Au retour : vous dégusterez un succulent buffet basque avec les charcuteries Pierre Oteiza, les fromages affinés par la maison Baud et Millet, crudités, fruits, gâteau basque, vin rouge, blanc et rosé et café compris. Le tout est accompagné de chants traditionnels basques. Ambiance assurée !

Votre navire : Le Marco Polo a été construit en 1960 en Suède. Ce magnifique bateau, mesurant 33,5 mètres de long et 6,20 mètres de large est composé de deux grands salons et d’un superbe pont supérieur en teck. Avec son nouveau bar et son taud, destiné à vous protéger du soleil, le Marco Polo offre la plus belle des vues de Bordeaux à ses passagers. Racheté en 2013, il navigue aujourd’hui sur les eaux du port de la Lune.

Gagnez une croisière à bord du Marco Polo - Croisières Marco Polo

(*) Croisière pour 10 personnes valable en juillet ou en août. Les départs ont lieu tous les jours du ponton d'honneur (devant la Maison Écocitoyenne) à midi et retour à 14h sauf le lundi.