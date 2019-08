Deluxe en concert privé France Bleu Provence

France Bleu Provence crée l’événement et vous invite à fêter la rentrée ! Votre radio vous invite au concert privé du groupe aixois Deluxe dans le magnifique cadre du Château La Coste, au nord d'Aix-en-Provence, au Puy Sainte-Réparade.

Deluxe : le groupe aixois coup de coeur de France Bleu Provence

Kaya et Kilo n'ont que six ans lorsqu'ils décident de faire de la musique ensemble, l'un à la basse, l'autre à la batterie. Puis ils rencontrent Pietre qui, lui, est passionné de guitare. Viennent ensuite les années lycée. Le groupe s'étoffe avec les arrivées de Pépé, saxophoniste et de Soubri aux percussions. Les cinq garçons s'inscrivent en 2009 aux concours aixois Class'Eurock et remportent la première place. Une place, justement, ils en font une à Liliboy qui, elle, apporte sa voix. Deluxe est né. Il enchaîne les tours de chant. Parfois dans la rue. Juste pour jouer devant un public. Ce premier public, le groupe ne l'oubliera jamais. A tel point point qu'à chaque fois qu'il fait sa tournée d'été, son "Moustache Tour" aux quatre coins de la France, il revient toujours par Aix-en-Provence. Deluxe a du talent. Le groupe est appelé dans le monde entier mais il n'oublie pas d'où il vient. La preuve, le jeudi 5 septembre, il propose un concert privé pour ses fans qui sont aussi auditeurs de France Bleu Provence, au Domaine du Château La Coste au Puy-Sainte-Réparade.

