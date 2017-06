Jouez et gagner des places pour Depeche Mode au stade de France le 1er juillet au 01.42.30.10.10

Mythe vivant, en activité depuis 40 ans, défricheur de la musique industrielle pour l'emmener vers la pop et l'offrir aux masses, Depeche Mode sera en concert le 1er juillet au Stade de France. et nous vous faisons gagner des places les 14 et 19 juin dans notre carré VIP au 01.42.30.10.10