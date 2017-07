Dernier rendez-vous des Terrasses du jeudi 2017 à Rouen

Chaque jeudi de juillet à Rouen la musique est live et gratuite.

Le programme de ce jeudi 27 juillet:

JAHEN OARSMAN : Pop / Rock - Place de la cathédrale à 18h30

Après ses périples à Madrid et à Paris, ce songwriter au goût prononcé pour l'indie-rock des années 90 aussi bien que pour la simplicité du blues a posé ses valises à Caen il y a quatre ans. Son style emprunte aux roots comme à l'électrique ; Ben Harper ou John Butler Trio viennent immédiatement en tête à l'écoute de ses intonations groovy. Son dernier ep Hide & Seek est sorti en juin 2016.

YOU SAID STRANGE : Rock - Place du Général De Gaulle à 18h45

Petits génies normands du rock tendance « triple épaisseur », la bande prépare un premier album avec Peter Holmström des Dandy Warhols aux manettes : fusion de shoegaze et de psyché 60's, alliage d'ambiances sombres et menaçantes et répétitivité robotique de rythmes hérités des grandes heures du Velvet Underground.

BAM BAM TIKILIK Rock / World - Place du vieux marché à 19h*

_Trait d'union entre world-music et rock'n roll, entre l'Océan Indien et la Louisiane cajun, ce trio de « tropical garage » dévoile l'évidence : le blues, c'est un langage universel. Vaudou, transe rituelle de la Réunion, tout est lié on vous dit ! Mâtiné de créole, d'anglais et de français, ce jambalaya inter-continental ultra pimenté ne laissera pas vos hanches indifférentes...

XAVIER BOYER Pop- Espace du Palais à 19h15

Finis les anagrammes, Axe Riverboy redevient Xavier Boyer, simplement. La tête pensante de Tahiti 80 revient aux affaires en solo après s'être échappée une première fois en 2007 avec un Tutu to Tango à la justesse mélodique universelle. Amoureux des mélodies ensoleillées et amateurs d'escapades pieds nus dans les sous-bois de la pop moderne devraient à nouveau s'y retrouver avec bonheur.

MANU LANVIN Blues / Rock- Place de la cathédrale à 20h15

Si vous suivez ce qui se fait de plus acéré dans le monde du blues actuel, alors le nom de ce guitariste-chanteur ne vous est pas inconnu. Avec pour mentor le vétéran texan Calvin Russell, Manu voyage aux Etats-Unis sous le patronage de Quincy Jones et accouche d'un cinquième album qui n'est pas nommé Sons of the blues pour rien. Une musique âpre, profonde et sablonneuse comme un canyon pour un feeling de bad boy en cavale.

METRO VERLAINE Rock- Place du Général de Gaulle à 20h30

_Electrique et romantique, le duo ébroïcien devenu trio matraque sa pop sauvage et vénéneuse un peu comme on plaque quelqu'un de façon définitive : il y a forcément du vers brisé, des poèmes au rouge à lèvre sur la glace de la salle de bains, peut-être même un œil au beurre noir -et décidément beaucoup, beaucoup de larmes.

THE GIPSY BAND Swing / Chanson / Pop - Place du vieux marché à 20h45

Né sous l'impulsion du rouennais Matthias Malhé, le groupe est marqué par l'esprit gitan de son fondateur, ses voyages en terre d'Arles, sa rencontre avec les Gipsy Kings... Le patrimoine gipsy est 100% présent dans leur musique qui fait le pont avec la chanson actuelle et les arrangements qui groovent : guitares en avant, basses rondes et rythmes festifs taillés pour la danse.

THEO LAWRENCE & THE HEARTS Soul / Blues - Place des emmurés à 21h

Mené par Théo, jeune chanteur franco-canadien passionné par l'âge d'or de la soul-music, ce groupe issu de la région parisienne déterre à sa façon des trésors de candeur r'n'b et les croise en éprouvette à la rugosité de la country, à l'ingéniosité de la pop british, puis y ajoute une touche de rock'n'roll à chaussettes noires. Attention, magie vintage en marche.

PIERRE OMER'S SWING REVUE FT. SPECIAL GUEST LALLA MORTE Jazz - Espace du palais à 21h

Tout comme Django, ses origines sont métissées. Londonien de naissance, Suisse et Indien, Pierre Omer porte dans sa guitare l'héritage du swing manouche dans sa revue teintée par les Années Folles. Mais il serait réducteur de résumer l'étendue de son répertoire à une carte postale : son show se teinte d'un air de cabaret rock'n roll qui doit autant à Tom Waits qu'à Nick Cave pour la noirceur de ses hymnes vénéneux.

DJ FLY & DJ NETIK Hip-hop - Place des emmurés à 22h30

_À eux deux, ils cumulent plus de titres en turntablism poids lourd que Mike Tyson et Mohammed Ali s'ils avaient scratché sur le ring. Pass-pass, routine, c'est qui les boss ? Les puristes les plus techniciens autant que les simples amateurs de rythmes issus des block-parties tombent d'accord sur le spectacle enflammé que proposent ces deux virtuoses des platines : une vraie croisière dans la galaxie hip-hop, des origines aux tendances les plus pointues.

Les terrasses du jeudi à Rouen - La scène place des emmurés

