Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018, les ateliers de dentelle au fuseau et de langue normande de l’association Alfred Rossel fêtent leur 20ième anniversaire.

Cherbourg, France

L'Association Alfred Rossel qui existe depuis 1912 à Cherbourg a pour but de préserver, d'entretenir et de promouvoir la culture normande.

Au sein de l’association, divers ateliers ouverts à tous sont proposés : folklore, langue normande, vannerie et dentelle.

Pour en savoir plus : le site de l'Association Alfred Rossel.

Cette année 2 ateliers fêtent leurs 20 ans d’existence : l’atelier langue normande et celui de dentelle au fuseau. A cette occasion, l’association vous donne rendez-vous salle des fêtes, place centrale de Cherbourg, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018.

Une exposition de dentelles au fuseau, des démonstrations de dentellières, la mise en valeur de la langue normande à travers une exposition et une veillée vous seront proposées gratuitement.

La veillée normande avec des lectures de textes en normand et en français est prévue samedi soir. Des contes, des légendes locales et des chants du groupe Alfred Rossel sont au programme de la soirée.

L'entrée est gratuite.

Écoutez les chroniques en normand de l'association Alfred Rossel "Ch'est reide by" sur France Bleu Cotentin tous les samedis et dimanches à 10h55.

"Ch'est reide by" à réécouter sur notre site : ICI