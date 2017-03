Des cadeaux pour vous avec perpignan-shopping.fr

France Bleu Roussillon s'associe à perpignan-shopping.fr pour vous offrir de magnifiques cadeaux chez les commerçants et artisans de chez nous: vêtements, équipement de la maison, esthétique, coiffure, décoration etc..

Notre partenaire

C'est un site qui recense plus de 1 000 commerçants qui font battre le cœur de la ville de Perpignan et des P.O. Il se présente comme un annuaire qui vous permet de localiser les boutiques et commerces, mais avec aussi des actus et les événements organisés par les boutiques. Vous y trouvez aussi une foule de bonnes adresses. Pour en savoir plus, lisez l'édito de David Gontier et découvrez perpignan-shopping.fr

Les premiers cadeaux !

Deux lampes contemporaines sur pied: une de 1.20 de hauteur et l'autre de 50 cm en lin toile tendue avec motif en nacre, idéales pour le salon ou une chambre. Ce cadeau vous est offert par Meubles Logial au Boulou

Comment jouer?

Il suffit de deviner "le Bon Prix" en jouant avec France Bleu Roussillon. Si vous estimez précisément le lot de cadeaux en jeu, vous le remportez ! Les animateurs vous indiquent si votre proposition de prix est trop élevée ou pas assez. Un conseil: écoutez très régulièrement pour entendre les propositions des autres joueurs...

Quand jouer?