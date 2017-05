Des camions personnalisés au milieu des vignes

Le premier salon du poids lourd champenois a ouvert ses portes ce samedi 13 mai à Oger (Marne). L'occasion pour les passionnés de camions de découvrir des véhicules originaux, personnalisés au goût de chaque routier.

C'est une première dans la Marne depuis l'année 2000. Un salon entièrement consacré aux poids lourds a ouvert samedi 13 mai, le temps d'un week-end à Oger, près d'Epernay. En tout, les organisateurs ont réuni 130 camions qui viennent de toute la France. Certains roulent encore, d'autres sont des véhicules de collection.

Des camions customisés

Le camion d'Eric, hommage au film "Christine". © Radio France - Clément Conte

Les vedettes du salon se repèrent de très loin. Couleur vives, peintures sur les portières et le capot, une dizaine de camions sont personnalisés par des routiers qui veulent se démarquer. "Il faut être original, trouver un thème inédit", raconte Eric, venu avec son véhicule qui rend hommage au film de John Carpenter, Christine.

Christophe, lui, a personnalisé son camion avec une cause importante à ses yeux : "Je suis bénévole aux Restos du Coeur depuis plus de dix ans. J'ai voulu véhiculer l'image de l'association et des Enfoirés, à travers mon métier, ma passion." Et sur l'autoroute, les visages de Jean-Jacques Goldman, Tina Arena, MC Solaar et Jean-Louis Aubert peints par des artistes professionnels ne passent pas vraiment inaperçus.

Coluche devant, les artistes des Enfoirés sur le côté, Christophe rend hommage aux Restos du Coeur. © Radio France - Clément Conte

Quand ils passent à côté de nous sur les routes, les gens sont toujours bluffés -- Christophe, routier

Christophe : " Les gens sont étonnés." Copier

A chacun son thème, d'Al Capone à Rocky, en passant par la chanteuse Rihanna, les routiers customisent les camions selon leurs passions. Des décorations qui plaisent à Kévin, venu de la Haute-Marne : " C'est exceptionnel, ils ont une peinture magnifique, c'est unique en France. C'est un rêve d'enfant d''être là !"

Le gangster américain Al Capone, thème de ce camion. © Radio France - Clément Conte

Le salon est ouvert de 9 h à 17 h, ce dimanche 14 mai, dans le parc d'activité d'Oger.