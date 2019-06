Des cosmétiques à la bave d'escargot, une curiosité à découvrir à la foire internationale de Bordeaux

Bordeaux, France

Ce n'est pas un canular. La bave d'escargot a des propriétés qui en font une matière première très intéressante pour les produits cosmétiques. Elle est utilisée par certaines civilisations depuis des siècles et les effets bénéfiques de ce mucus sont aujourd'hui reconnus par les scientifiques. La salive de ce gastéropode contient notamment du collagène et des vitamines qui permettent d'hydrater, de régénérer la peau et de traiter un certain nombre de problèmes, comme des douleurs articulaires.

Si le prix des produits, de l'ordre de plusieurs dizaines d'euros, vous rebute, mais que ses bienfaits vous intéressent, vous pouvez toujours appliquer directement les escargots sur votre peau. Ce n'est pas très sexy, mais ça marche.

Le côté anecdotique du produit a un certain pouvoir commercial. © Radio France - A.W.

