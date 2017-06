Des Flammes à la lumière, le plus grand spectacle d'Europe sur la Grande Guerre, de retour à Verdun

Vivez l'émotion d'un son et lumière grandiose ! "Des flammes à la lumière", le plus grand spectacle d'Europe sur la première guerre mondiale fait son retour sur scène à partir du 16 Juin à Verdun. Gagnez vos places VIP avec France Bleu Lorraine.

Un son et lumière puissant

Les Carrières d'Haudainville à Verdun s'illumineront, cette année encore, "Des flammes...à la lumière", le spectacle de son et lumière de la Belle Epoque à la Grande Guerre. Une fresque grandiose et poignante portée par l'association Connaissance de la Meuse qui prend vie du 16 juin au 29 juillet.

250 acteurs sur scène, 900 costumes et des effets spéciaux spectaculaires

70 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle Epoque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1927 jusqu’à nos jours. Un hommage poignant à ces centaines de milliers de combattants dont plus de 300.000 périrent dans un face-à-face tragique en cette terre de Meuse. Un son et lumière grandiose qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la paix.

En plein cœur des combats, vous plongez avec les 250 acteurs présents dans « l’Enfer de Verdun » avec son lot quotidien de souffrances et d’angoisses.

Que ce soit dans les tranchées françaises ou allemandes, les soldats subissent le même sort : le froid, la boue, les poux et les rats… avec parfois un peu de répit à l’arrière malgré les nuits hantées par les combats acharnés et souvent vains.

Puis vous assistez au drame des civils évacués qui ne retrouveront jamais leur village. Et enfin la joie immense de l’Armistice : le bonheur de la paix retrouvée … au prix de millions de tués, de disparus et de blessés.

Viennent ensuite les années après-guerre : l’inauguration de l’Ossuaire de Douaumont, le serment de paix 1936 lors du 20ème anniversaire de la bataille de Verdun, le pèlerinage d’un des derniers poilus.

La Belle Epoque - © Connaissance de la Meuse

Pour le Centenaire, un spectacle renouvelé

De nouvelles scènes :

la vie dans une tranchée allemande

les pompiers dans Verdun incendié

une fête foraine dans une ville d’arrière-front

des scènes de bataille renforcées

la première bataille aérienne de l’histoire

des correspondances poignantes entre l’arrière et le front

Des nouveautés :

une nouvelle bande son avec des voix de comédiens professionnels

des nouvelles projections d’images géantes

de nouveaux décors impressionnants

des effets spéciaux encore plus spectaculaires

Des flammes... - © Connaissance de la Meuse

Les réservations pour ce spectacle saisissant sont à prendre auprès de l'association Connaissance de la Meuse au 03 29 84 50 00, sur place ou directement en ligne.