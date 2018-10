Un navigateur qui a réalisé plus de 50 Transatlantiques, 4 tours du monde et qui collectionne les records. A écouter dans "les gens d'ici" du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre à 10h50 et 17h50 sur France Bleu Loire Océan.

C’est Loïck Peyron qui se raconte cette semaine dans les Gens d’ici. Il né à Nantes en 1959 mais s’est très vite ancré avec sa famille au Pouliguen.A l’âge 18 ans, il y a 40 ans presque jour pour jour, Loïck Peyron était sur les pontons à St-Malo pour voir partir son frère lors de la 1ére édition de la Route du Rhum. En 2016 il sera cette fois-ci au départ et établira un record absolu en effectuant la traversée en solitaire entre St Malo et Pointe-à-Pitre en 7 jours 15 heures 8 minutes et 32 secondes.

Envie de revivre mes premiers émois sur l'Atlantique en solitaire

Le 4 novembre, il sera à nouveau au départ de la Route du Rhum à bord du « Happy » la réplique du petit trimaran de Mike Birch qui a gagné il y a 40 ans. Ce sera cette fois-ci une longue traversée à l’ancienne au sextant avec dans la cambuse du cassoulet, des livres…et les œufs de ses poules au Pouliguen.

Suivez le départ de la Route du Rhum en direct de Saint-Malo dimanche 4 novembre de 12h10 à 14h30 sur France Bleu Loire Océan.