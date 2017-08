Des milliers de visiteurs au Havre, pour un voilier péruvien

Le Havre accueille depuis lundi le deuxième plus grand voilier du monde. L'Union est amarré dans le port et se visite jusqu'à mercredi. Un avant-goût des Grandes Voiles.

Ce n'est pas n'importe quel voilier qui est amarré sur un quai du port depuis lundi. Il s'agit cette fois du deuxième plus grand voilier du monde. L'Union fait escale au Havre, après être déjà passé par une dizaine de ports ces six derniers mois. Le navire école de 115 mètres de long attire les foules et donne un avant goût de ce que seront les Grandes Voiles, d'ci quinze jours.

Reportage de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : Reportage France Bleu Normandie Copier

Second Lieutenant Esteban Ulfe Lopez, l'un des marins péruviens présents sur l'Union © Radio France - Bertrand Queneutte

Beaucoup de touristes péruviens

Parmi les 2.000 visiteurs que l'imposant voilier a reçu lundi et mardi, beaucoup de péruviens. Très fière, Albertina est venue exprès de Paris où elle réside avec sa famille pour le voir :

Ecoutez : une touriste péruvienne Copier

Les visites (gratuites) se poursuivent ce mercredi de 10h à 18h. Rendez-vous sur le *quai Hermann du Pasquier, au Havre.

*