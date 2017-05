Des Mots des Etoiles : 1er festival de théâtre en plein air à Marseille

"Partager, diffuser le goût des beaux textes"

Des Mots des Etoiles, créé par l'association des Amis du Théâtre Silvain, est un festival de théâtre en plein air au cœur de Marseille dans un endroit caché entre centre-ville et mer. Créé en 2013, il a pour ambition de présenter des pièces de grande qualité accessibles à tous dans une ambiance conviviale. Lancé avec Jacques Weber, ce festival a maintenant trouvé son public avec près de 10 000 spectateurs reçus.

Deux pièces de théâtre jouées en plein air

MERCREDI 5 JUILLET 21h30 : IVO LIVI, OU LE DESTIN D'YVES MONTAND. Pièce nommée dans la catégorie Meilleur spectacle musical aux Molière 2017. Yves Montand, tout le monde le connait mais nombreux sont ceux qui ne savent pas qu’il était marseillais. Cette pièce qui a rencontré un incroyable succès à Paris, Avignon et maintenant partout en France, a été écrite par un Ali Bougheraba, marseillais, comédien et directeur du Théâtre de l’Antidote.

JEUDI 6 JUILLET 21h30 : FAISONS UN REVE de Sacha Guitry, en avant-première, avec Nicolas Briançon, Marie-Julie Baup, Eric Laugérias et Michel Dussarat. Considérée comme la meilleure pièce - la plus drôle, la plus inventive, la plus spirituelle - de Guitry, qu'il a longtemps interprétée avec Raimu, "Faisons un rêve" raconte l'histoire d'un amant qui va tendre un piège à un couple d'amis... un chef-d'oeuvre digne du théâtre de Molière ou de Marivaux.

Infos pratiques

Billetterie - Accès - Site internet