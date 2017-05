Des places à gagner dans Top Chrono dès le lundi 29 Mai !

C'est dans Top Chrono et nulle part ailleurs !

En 40 ans de carrière, le plus célèbre des groupes allemands a vendu plus de 100 millions d’ albums et reçu de nombreuses récompenses telles que deux « World Music Awards » et plusieurs « Echo » (l’ équivalent des « Victoires de la Musique » en Allemagne).

En France, leurs chansons « Still Loving You » et « Wind of Change » ont été en tête des charts pendant plusieurs semaines et resteront des hits intemporels.

Le succès de ces ballades ne doit pas faire oublier que Scorpions reste avant tout un groupe de hardrock qui aligne pendant plus de deux heures sur scène des brûlots tels que « Rock You Like An Hurricane », « Black-Out » ou encore « Dynamite ».

Leur album Sting In The Tail a été un tel succès qu’ il a fait l’ objet d’ une édition spéciale avec de nombreux titres bonus (dont un duo avec Tarja Turunen, l’ex chanteuse de Nightwish).

Bonne Chance pour ce concert du mardi 6 juin à l'Axone !