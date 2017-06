Des stages de conduites avec Daniel Droit Racing

Avec Daniel Droit Racing nous vous offrons 40 minutes au volant d'un bolide dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse

Vous aimeriez participer à un stage de pilotage sur circuit ? Nous vous donnons rendez-vous avec Daniel Droit Racing dans les Yvelines.

Ancien constructeur automobile et pilote, il organise des stages d'initiation et baptêmes, pour découvrir le plaisir de la conduite sportive, les circuits et les sensations d'un pilote de course au volant pendant 40 minutes d'une Porsche GT3 ou d'une Ferrari F430. Et le tout dans le somptueux parc naturel de la vallée de Chevreuse.