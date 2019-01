Destination Eurovision, la deuxième demi-finale samedi 19 janvier à 21h sur France 2

Destination Eurovision - ©Benjamin DECOIN et Nathalie GUYON - FTV / ITV

Pour la deuxième année consécutive, France 2 diffuse "Destination Eurovision" ! Grâce à ce grand concours, le public français va pouvoir choisir LA chanson qui représentera la France à l’Eurovision 2019 en Israël.

Cette année encore 18 chansons inédites sont en compétition, incarnées par des artistes aux univers très différents !

Ces derniers vont devoir convaincre le public qui pourra voter en direct mais également un jury international élargi à 20 professionnels venus de toute l’Europe.

Pour guider les téléspectateurs dans leurs choix, un trio d'experts musicaux : Christophe Willem, Vitaa et André Manoukian donnent son avis et ses commentaires éclairés. Et pour orchestrer cet événement, Garou assure la présentation du show.

Samedi 19 janvier à 21h en direct sur France 2

Lors de cette deuxième demi-finale, 9 chansons sont présentées aux jurés et aux téléspectateurs.

Chacune de ces chansons est soumise aux votes des téléspectateurs (50%) et aux votes du jury international (50%). Les 4 chansons ayant récolté le plus grand nombre de points cumulés accèdent à la finale prévue le samedi 26 janvier.

Voici les artistes en lice pour cette deuxième demi-finale de "Destination Eurovision" :

Destination Eurovision - ©FTV / ITV

Doutson

Seemone

The Divaz

Emmanuel Moire

Philipelise

Noémie

Ugo

Gabriella