Destination Soleil : Foire Internationale de Rennes-Parc Expo

Pour cette nouvelle édition, destination Les Caraïbes avec CUBA, pays invité d'honneur par la Foire Internationale de Rennes !

Cette une invitation au voyage et à la découverte de CUBA que vous propose cette année la Foire Internationale de Rennes. En venant au Parc Expo du 18 au 26 mars 2017 vous partirez à la découverte de la culture cubaine, vous viendrez vibrer sur les rythmes de la musique et des sonorités caribéennes.

Danser cubain, réaliser le véritable Mojito cubain, visiter une vraie maison cubaine, partir à la découverte d'Ernest Hemingway, cuisiner cubain, découvrir l'art cubain sans oublier bien-sûr la culture du cigare et des belles américaines...

Tout savoir avec : ► Le Programme des Animations et ► Les Infos Pratiques de la Foire

France Bleu Armorique, partenaire de la Foire Internationale de Rennes sera du voyage et vous emmènera en Direct depuis le Parc des Expos les dimanches 19 et 26 mars de 9h à 12h et du lundi 20 au vendredi 24 mars de 10h à 13h.