Deux frangins girondins vont assurer la première partie d’Ed Sheeran à Bordeaux !

Interview exclusive de BeMy à retrouver sur France Bleu Gironde avant leur concert Matmut Atlantique, mercredi 29 mai !

BeMy, le groupe fondé par les frères Mattia et Elie Rosinski, assure les premières parties de la tournée européenne de la star britannique Ed Sheeran. Ils seront sur la scène du Matmut Atlantique de Bordeaux, mercredi 29 mai et nos invités sur France Bleu Gironde avec Nicolas Fauveau, juste avant leur concert entre 17h30 et 178h00, pour une interview exclusive !

BeMy, les années Bordeaux

Mattia et Elias Rosinski ont grandi en Gironde à Verdelais, à côté de Langon. Mattia a appris la guitare et Elie la batterie et les percussions à l’école de musique de Saint-Macaire. Sortis du lycée, ils fondent à Bordeaux le groupe Iphigénie, avant de s’envoler pour l'ACM de Guilford au Sud de Londres pour y poursuivre leurs études de musique en 2011. Leur colocataire de l’époque, un certain Ed Sheeran, tourne déjà à travers l’Angleterre, courant le cachet de pub en pub, sa guitare sur le dos. Le petit rouquin ne les oubliera pas…

BeMy, la consécration

Mattia et Elie fondent alors BeMy et se fixent en Pologne, où ils participent avec leur groupe à une émission de télé-réalité. Vite repérés pour leur son puissant, savant dosage de mélodies efficaces et de riffs de guitares taillés pour les stades, les frères Rosinski sortent leur premier album avec BeMy en 2016 qui cartonne avec les tubes « Oxygen » et "Time". Leur nouvel album est en préparation. Ne les ratez pas ! Ils seront en concert au Matmut Altlantique de Bordeaux en première partie d’Ed Sheeran, mercredi 29 mai à 20h0 aux côtés de James Bay et de la Suédoise Zara Larsson. la boucle est bouclée !