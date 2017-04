Devenez commandant de bord d'un Airbus A320 avec AviaSim et France Bleu Lorraine

Piloter vous a toujours fait rêver ? Grâce à notre partenaire AviaSim, c'est possible ! inscrivez-vous, jusqu'au 23 avril et remportez votre simulation de vol dans un cockpit réel et complet d'un Airbus A320.

France Bleu Lorraine et AviaSim vous proposent une expérience totalement inédite: prendre les commandes de la réplique exacte d'un Airbus A320, dans une simulation plus vraie que nature et aux côtés d'un instructeur, pilote professionnel.

Sensations garanties !

Apprenez les bases du pilotage et de l'aviation pendant un vol d'exception, durant lequel vous en prendrez plein les yeux !