Devenez la guest-star de France Bleu Gascogne en vous inscrivant sur notre page facebook

Vous êtes fan de notre page Facebook ? Inscrivez vous avant le 18 novembre pour devenir la guest-star de France Bleu Gascogne.Vous vivrez une journée inoubliable dans nos studios et serez aussi invité V.I.P. le 20 novembre pour notre soirée anniversaire avec le cirque sur l'eau à Mont-de-Marsan.

Vous êtes désormais plus de 30 000 fans sur notre page Facebook. Alors France Bleu Gascogne va dérouler son tapis bleu à l'un d'entre vous. Vous allez ainsi devenir la guest-star de notre radio et vivre des moments inoubliables avec nous. Pour tenter votre chance, inscrivez vous avant le 19 novembre y compris si vous êtes fan de la 1ère heure, et devenez notre internaute préféré ! Le nom du gagnant sera dévoilé mardi 20 novembre à 7h10. Et ce n'est pas tout ! Mardi 20 novembre, pour notre anniversaire, vous aurez accès aux coulisses de al représentation du Cirque sur l’Eau avec nous !

Envie d'en savoir plus ? Voici un avant-goût de votre future journée guest-star. Le matin, une voiture aux couleurs de France Bleu Gascogne et son chauffeur viendront vous chercher chez vous. Vous serez ensuite accueillis dans nos studios et prendrez votre petit déjeuner avec notre équipe. Toute la matinée, vous pourrez découvrir nos coulisses, assister et participer aux émissions. A midi, vous bénéficierez de 2 repas offerts à la villa Mirasol de Mont-de-Marsan. Puis dans l'après-midi, le retour à la maison s'effectuera toujours en voiture avec chauffeur. En plus de cette journée mémorable, vous allez être notre invité V.I.P pour la soirée anniversaire de France Bleu Gascogne, mardi 20 novembre à Mont-de-Marsan. Vous assisterez au spectacle du grand Cirque sur l'Eau et serez conviés au cocktail avec l'équipe de France Bleu Gascogne. Bonne chance à tous !