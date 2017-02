Devenez membre du jury du Prix du Livre France Bleu - Page des Libraires Édition 2017

Le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires revient pour sa troisième édition. Après Cédric auditeur de France Bleu Normandie en 2015 et Marine auditrice de France Bleu Vaucluse en 2016, si cette année c'était à votre tour de faire partie du jury ?

Comme chaque année, depuis 3 ans maintenant, France Bleu décerne le Prix du Livre, Page des Libraires. Vous êtes passionné(e)s de lecture ? Vous souhaitez intégrer le jury de cette édition 2017 ?

Il vous suffit de répondre à notre quiz ci-dessous, sans oublier de laisser vos coordonnées.

Si votre candidature est retenue, vous recevrez 5 romans français grand format parus entre janvier et avril, sélectionnés par les libraires du réseau PAGE à lire de entre le 20 mars et le 24 avril. Ensuite, vous serez invité(e) à Paris le mardi 25 avril 2017 pour débattre avec le reste du jury et désigner le lauréat de l'édition 2017.

Précision importante : le ou la gagnante devra impérativement être disponible le mardi 25 avril 2017 pour le repas de délibération du jury.

À lire aussi