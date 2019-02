Devenez membre du jury du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires Édition 2019

Le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires revient pour une cinquième édition. Après Lydie, auditrice de France Bleu Besançon en 2018, si cette année c'était à votre tour de faire partie du jury ?

Comme chaque année, depuis 5 ans maintenant, le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires va récompenser un roman français qui vous accompagnera peut-être cet été pendant vos vacances. Vous êtes passionné(e)s de lecture ? Vous souhaitez intégrer le jury de cette édition 2019 ?

Il vous suffit de répondre à notre quiz ci-dessous, sans oublier de laisser vos coordonnées.

Si votre candidature est retenue, vous recevrez 5 romans français parus entre janvier et avril, sélectionnés par les libraires du réseau PAGE à lire entre le 25 mars et le 12 mai 2019. Nous vous attendons à Paris le lundi 13 mai pour débattre avec le jury présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, et composé notamment de Wilfried N'Sondé, lauréat du Prix 2018, de Frédérique Leteurnier, coprésentatrice de Une heure en France et chroniqueuse livres dans le Mag Loisirs Week-end, d'une libraire du réseau PAGE, d'un/une lecteur/lectrice de la revue PAGE et désigner le lauréat de l'édition 2018.

