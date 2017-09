Devenez pilote d'un hélicoptère Bell 206 avec AviaSim, une expérience unique en France

Piloter vous a toujours fait rêver ? Grâce à notre partenaire AviaSim, c'est possible ! Ecoutez France Bleu Lorraine et remportez votre simulation de vol dans un cockpit réel et complet d'un Hélicoptère Bell 206.

France Bleu Lorraine et AviaSim vous proposent une expérience totalement inédite: prendre les commandes de la réplique exacte du cockpit d'un hélicoptère Bell 206, dans une simulation plus vraie que nature et aux côtés d'un instructeur, pilote professionnel.

Sensations garanties !

Apprenez les bases du pilotage et de l'aviation pendant un vol d'exception, durant lequel vous en prendrez plein les yeux ! Vous pourrez voler entre les buildings d'une ville choisie parmi une liste d’agglomérations reproduites fidèlement à la réalité, faire des missions de dépose à ski aux sommets des montagnes enneigées ou de lutte anti incendies.

Exceptionnellement, ce tout nouveau simulateur - le deuxième de France après celui d'AviaSim à Lyon - sera installé à la Foire Internationale de Metz pour permettre à tous de découvrir cette expérience de vol unique !

Après avoir lancé le premier simulateur de vol réplique de l'avion de ligne français le plus vendu au monde et les premiers simulateurs d'avions de chasse pour le grand public, AviaSim nous promet encore une nouvelle expérience inoubliable.

