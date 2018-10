Le cinéma se combine au théâtre dans la nouvelle création de Eve Bonfanti et Yves Hunstad.

« Digressions et autres détours avant de jouer » se partage en deux temps. Le premier est la projection du « Plaisir du désordre », documentaire de Christian Rouaud sur les deux artistes au travail. Le second est la représentation de « Digressions… » la nouvelle création du duo.

Eve Bonfanti et Yves Hunstad reviennent sur ce processus original qui modifie le point de vue et les rapports du spectateur sur les créateurs et leur univers.

Samedi 18H cinéma Utopia, 20H30 Théâtre des Doms Avignon