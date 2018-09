Nancy, France

Sur notre antenne

Dimanche : 10h/12h30 avec Jérôme Prod'homme

10h : On cuisine ensemble avec Benoît Peeters & Yann Queffelec

11h : Emmanuelle Pirotte

11h20 : Francois Le Tacon & Jean-Luc André

11h30 : François-Xavier Delmas

11h45 : Alain Duhamel

12h : Christophe Barbier

Christophe Barbier © Maxppp - Maxppp

Forum France Bleu - Ville de Nancy

11h : Réenchanter le quotidien. Avec Jean-Paul Didierlaurent La Fissure (Au Diable Vauvert), Agnès Ledig Dans le murmure des feuilles qui dansent (Albin Michel) et Valérie Perrin Changer l’eau des fleurs (Albin Michel). Animé par Elise Fischer

11h45 : Sagan, Sartre, Verlaine : libres et passionnés. Avec Jérôme Attal 37, étoiles filantes (Robert Laffont), René Guitton Arthur et Paul, la déchirure (Robert Laffont) et Brigitte Kernel Jours brûlants à Key West (Flammarion). Animé par Sarah Polacci

13h30 / Remise du prix de la Dictée pour les Nuls Avec Jean-Joseph Julaud

14h : Entretien avec Katherine Pancol Trois baisers (Albin Michel). Animé par Isabelle MARGO

14h30 : Héritage familial. Avec Geneviève Brisac Le chagrin d’aimer (Grasset), Estelle-Sarah Bulle Là où les chiens aboient par la queue (Liana Lévi) et Eric Richer La Rouille (L’Ogre). Animé par Frédérique Brun

15h15 : Alain Delon, Ava Gardner : icônes ? Avec Thierry Froger Les nuits d’Ava (Actes Sud) et Jean-Marc Parisis Un problème avec la beauté, Delon dans les yeux (Fayard). Animé par Sarah Polacci

15h45 : Femme libérée ou femme objet ? Avec Adeline Dieudonné La vraie vie (L’Iconoclaste), Fabienne Jacob Un homme aborde une femme (Buchet Chastel), Florence Noiville Confessions d’une cleptomane (Stock) et Valérie Toranian Une fille bien (Flammarion). Animé par Sarah Polacci

16h45 : Polars. Avec Sandrine Collette Juste après la vague (Denoël), Hervé Commère Sauf (Fleuve noir), Sonja Delzongle Boréal (Denoël) et Jacques Expert Sauvez-moi (Sonatine). Animé par Frederique BRUN