France Bleu Loire Océan délocalise son studio pour vous emmener découvrir le temps d'un dimanche après-midi l'ambiance des Guinguettes des bords de L'Erdre.

Un dimanche au bord de l'eau

Venez nous rejoindre et guincher ce dimanche 21 mai dès 16h à Trans-sur-Erdre - Pont du Theil. Un après-midi au bord d'une des plus belles rivières de France, l'Erdre, et aux rytmes de l'orchestre Patrice Jounier.

Pour venir nous rejoindre et guincher

Sur place vous attendent un bar, des producteur locaux, l'entrée est bien-sûr gratuite.