Jeudi 29 juin, vivez l'avant concert de Céline Dion à Bordeaux

Bistrot ! De Baudelaire à Picasso à la Cité du Vin de Bordeaux

Exceptionnel à Bordeaux ! France Bleu Gironde vous présente l'exposition "BISTROT ! DE BAUDELAIRE À PICASSO" à la Cité du Vin jusqu'au 21 juin 2017. Cette exposition célèbre les liens, plus vivants et féconds que jamais, entre le monde des arts et le monde du café.