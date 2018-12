Le courage ouvre le chemin aux rêveurs les plus audacieux dans le spectacle Disney sur Glace « Crois en Tes Rêves ».

Pour la première fois en Europe, rejoignez l’intrépide Vaiana et le plus grand demi-dieu qui n’ait jamais existé, Maui, lors d’un voyage plein d’actions pour restituer, devant vous, le cœur volé de Te Fiti.

Lâchez vos cheveux avec Raiponce, embarquez dans une aventure fantastique avec Anna, Elsa et Olaf, et suivez votre cœur avec Cendrillon, Aurore, Jasmine et Belle.

En ouverture, participez à la célébration du 90e anniversaire de Mickey Mouse. Les sauts de haut vol, les figures acrobatiques à couper le souffle et les adorables personnages de Disney feront de cette expérience un souvenir éternel pour toute la famille.

► A voir du 12 au 23 décembre au Zénith de Paris. Réservez vite vos places

► Aller + loin : le site internet de Disney sur Glace