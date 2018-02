Journée spéciale Saint Valentin avec la Maison Caffet

Mercredi 14 février, toute la journée et à tout moment, jouez avec la Maison Caffet et gagnez une douceur chocolatée pour la Saint Valentin.

La Maison Caffet

Maison Caffet : Fabrication artisanale maison, saveurs et produits d'exception

Depuis 37 ans, la Maison Caffet trace la voie de l’excellence en Chocolaterie Pâtisserie, conjuguant audace et savoir-faire. Histoire de famille, la signature Pascal Caffet prend sa source, dans le cœur historique de Troyes, lorsque Lydie et Bernard Caffet, parents de Pascal, créent en 1979 une « boutique chocolatée » pour accueillir leurs créations de pralinés et de ganaches. Pascal Caffet reprend la chocolaterie en 1983 et y exprime son talent, au service de sa passion.

Pour la Saint Valentin France Bleu Champagne-Ardenne et la Maison Caffet vous offrent :

CRAQUANTE CRÉATION ... CROQS'CHOCOLAT ET GUIMAUVE

Croquez,craquez et succombez au moelleux de cette tendre guimauve qui fera fondre votre moitité

Maison Caffet

TENTATION CHOCOLATÉE ... TABLETTES "CŒUR" SAINT VALENTIN

Tablettes "couture" et cœurs à l'infini, promesse de moments à partager, à offrir ou à s'offrir

Maison Caffet

COLLECTION GOURMANDE CHOCOLATS A CROQUER ... COFFRETS DE CŒURS FLAMBOYANTS

Couleurs délicates pour ce coffret à partager en amoureux. A l'intérieur, une collection de coeurs romantiques et délicieux. Coffrets de 9, 16 et 25 cœurs avec une bague aux couleurs de la Saint Valentin.