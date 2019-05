Documentaire-concert d'Aretha Francklin, votre radio vous offre vos invitations!

AMAZING GRACE, l'album de Gospel le plus vendu de tous les temps.

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier de Watts à Los Angeles.

Le disque de ce concert "AMAZING GRACE" devient l'album de Gospel le plus vendu de la Reine de la Soul.

Après les succès internationaux d’I never loved a man the way I love you, (You make me feel like) A natural woman, I say a little prayer, la diva soul a décidé de renouer avec l’âme du gospel, qui lui a tout appris.

Si ce concert a été totalement filmé, les images n'ont jamais été dévoilées... Jusqu'à aujourd'hui.

En effet, le film n'avait jamais été rendu public, pour des raisons techniques et juridiques.

Tentez votre chance pour être les spectateurs de ce concert mythique, le Jeudi 06 Juin à 20h au cinéma Le Camion Rouge de Saint-Etienne!