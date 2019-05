Dom Juan et les clowns - d'après Molière

Mise en scène : Irina Brook à partir d'un premier travail de Mario Gonzalez

Avec : Thierry Surace, Jérôme Schoof, Sylvia Scantamburlo, Elodie Robardet, Jessica Astier, Christophe Servas, Florent Chauvet

Production : Compagnie Miranda

Décor et costumes : Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d'Azur

Avec le soutien du Conseil régional PACA, du Conseil départemental des Alpes maritimes et de la Ville de Nice

Irina Brook signe ici la mise en scène du Dom Juan de Molière... en version clown ! (à partir d'un premier travail de Mario Gonzalez, spécialiste du masque et de la commedia dell'arte). Dom Juan et les clowns apporte un éclairage inattendu sur des personnages devenus mythiques. Dom Juan séduit et défie, bafoue honneur et dévotion, ébranle l'ordre social, familial et religieux. Mais, en véritable héros moderne, il préfère dîner avec la mort que rentrer dans le costume trop étroit des conventions. Quant à Dona Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas en pleurer. Sganarelle, valet fidèle et homme d'esprit, devient le clown attachant qui détient l'humanité de la pièce. Indifférents au conformisme, les clowns franchissent les limites sans rien prendre au sérieux, ni la vie ni la mort. Derrière leur nez rouge (le plus petit masque au monde), ils sont dans la démesure des sentiments, tragiquement drôles, malgré eux.

Une farce tragique, savoureuse, incroyablement actuelle qui, par son burlesque, souligne combien le Dom Juan est une pièce sur la liberté, et combien le prix à payer est lourd pour la conserver…