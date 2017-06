Les spectacles et présentations équestres du Domaine de Chantilly sont à couper le souffle

Les spectacles du Domaine de Chantilly : des créations originales dans un décor majestueux

La troupe des Grandes Écuries conçoit depuis plus de 30 ans des spectacles et présentations équestres consacrés à l'art du dressage de haute-école. Mêlant tour à tour poésie, voltige et humour, les créations originales de Sophie et Virginie Bienaimé participent à la renommée équestre internationale de Chantilly.

Les spectacles et présentations équestres se déroulent sous le dôme majestueux des Grandes Écuries d’une hauteur de 28 mètres avec sa piste circulaire et ses gradins pouvant accueillir près de 600 spectateurs. Sa fontaine, récemment restaurée, porte les dates de construction des Grandes Écuries (1719-1735).