Donnez vie à vos projets maison avec le salon Maison-Déco de Rouen

Les thématiques du salon : Habitat- Décoration – Immobilier – Maison en bois – Jardin

Pour un projet immobilier, une envie de rénover son habitat ou encore de réaliser des aménagements intérieurs et extérieurs ? Maison Déco vous offre la possibilité de trouver toutes les idées et prestataires qui vous aideront à réaliser vos rêves. Près de 150 exposants seront présents pour répondre à vos questions et vous guider dans vos projets.

Vous y trouverez un large choix de décoration en mobilier, luminaires, objets déco, papiers peints, voilage dans le hall 2, Reportez vous dans la rubrique ANIMATIONS/SECTEUR DECORATION, vous y trouverez toutes les enseignes présentes, des photos des produits qui seront exposés. Vous y trouverez tous les styles pour des décos personnalisés.

Emmanuelle RIVASSOUX , décoratrice dans l’émission de Stéphane PLAZA « Maison à Vendre » et dans la nouvelle émission déco « Redesign », sera présente sur le salon MAISON DECO le 8 octobre 2017.

Horaires du salon:

Vendredi 6 octobre de 10h à 21h

Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 20h