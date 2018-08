Le chanteur, auteur et compositeur Tibz est de retour au Bugue, en Dordogne, sur ses terres natales. Il a entonné ses titres devant 2000 spectateurs hier soir, vendredi 3 août dans le stade de la ville.

Le Bugue, France

Tibz devant près de 2 000 personnes, hier soir, vendredi 3 août, au stade Renaud Cruvelier du Bugue. C'était un concert presque intimiste, puisque de nombreux spectateurs connaissent Tibz de près ou de loin. Sa famille était aussi présente, sa grand-mère est d'ailleurs montée sur scène pour souhaiter à son petit-fils un joyeux anniversaire !

Ce jeune chanteur, auteur et compositeur de 24 ans, a passé toute son enfance dans la région. Il était de retour sur ses terres natales après une tournée dans toute la France et une date à Montréal, et il reste encore une vingtaine de dates dans sa tournée, jusqu'à octobre 2018.

Tibz, de retour dans sa région natale, en Dordogne pour un concert au Bugue. © Radio France - Benjamin Fontaine

Son premier album Nation est sorti en 2017, avec le titre "Nation" ou encore "On n'est pas bien là" et le deuxième est attendu pour 2019.