Dordogne : où se baigner quand il fait trop chaud ?

Il va faire très chaud ce week-end dans certains coins du département. Les maximales devraient atteindre près de 35° à Bergerac. Plus au nord à Brantôme ou bien à Mareuil, le mercure se rapprochera des 33°. Alors quels sont les spots les plus agréables pour se rafraîchir en Dordogne ?

Contrairement aux grandes villes, pas besoin d'ouvrir de bouches à incendie en Dordogne pour se rafraîchir. Le territoire offre de nombreux lieux où se baigner par grosses chaleurs. Ce dimanche, le mercure atteindra 33° dans le Périgord vert à Brantôme et Mareuil et jusqu'à 35° à Bergerac et Lalinde, plus au sud.

Dès la première grosse journée de chaleur, mercredi, les baigneurs sont venus se rafraîchir au bord de la Dronne, à Lisle, où une petite plage communale a été aménagée. L'accès au site est gratuit et la baignade sera surveillée à partir du 17 juillet.

Des baigneurs se rafraîchissent dans la Dronne dans la commune de Lisle Copier

À une quarantaine de minutes au sud-ouest de Lisle, le plan d'eau de Nantheuil offre aux périgourdins une plage de sable blanc et une eau transparente pour se baigner et pour bronzer. La baignade est gratuite et surveillée de 13h à 19h tous les jours sauf le mardi.

Le célèbre site naturel de la Jemaye dans le Périgord vert dispose d'un étang où la baignade sera surveillée du 1e juillet au 3 septembre de 11h à 19h tous les jours. Au lac du Gurson, près de Villefranche-de-Lonchat, la baignade est également surveillée et l'accès est gratuit.

Il existe depuis 1968. L' étang de Tamniès, situé entre Sarlat, Montignac et Les Eyzies, dispose d'une plage de 4 500 m2 de sable fin, soit l'équivalent d'un petit terrain de football. Le site dispose de nombreuses installations : sanitaires, buvette, parking, jeux pour les enfants... Il est accessible pour la somme de 2€ par personne et gratuit jusqu'à 5 ans.

Un tobbogan aquatique de 75 mètres de long

On l'appelle aussi "Bergerac Beach". Au lac artificiel de Pombonne, à côté de Bergerac, on se croirait presque au bord de la mer. Idéal pour une petite bronzette ou pour piquer une tête. La baignade sera surveillée en juillet-août.

Se baigner mais pas que... Il est possible de pratiquer des activités nautiques comme le paddle ou le baby-ski nautique, du ski-nautique pour les enfants à l’étang de Saint-Estèphe. Du côté de Saint-Amand-de-Vergt, au lac de Neufont, des pédalos sont en location et un tobbogan aquatique de 75 mètres de long est installé pour le bonheur des petits et des grands.

Cette année, certains de ces sites ont d'ailleurs conservé leur label "Pavillon Bleu". Celui-ci assure, entre autre, la qualité de l'eau et il veille à ce que les personnes à mobilité réduite accèdent facilement aux sites.

Naïla Derroisné